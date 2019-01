Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Adyen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 624 Euro belassen. Er habe den Anbieter von Bezahlsystemen schon immer als starken Profiteur des Trends zum digitalen Bezahlen angesehen, die Aktie aber wegen ihrer hohen Bewertung gemieden, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Montag vorliegenden Studie. Der jüngste Kursrücksetzer habe sie nun aber wieder attraktiver gemacht./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-01-07/10:25

ISIN: NL0012969182