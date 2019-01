Thorsten Küfner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR blickt in seiner wöchentlichen Sendung heute auf Anlagechancen für das Jahr 2019. Im Fokus stehen Boeing, Borussia Dortmund, K+S, TUI und Marine Harvest, mittlerweile in Mowi umbenannt. Der Experte analysiert im Gespräch mit Moderator Marco Uome die Werte sowohl aus fundamentaler als auch aus charttechnischer Sicht. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Thorsten Küfner hält Positionen an Boeing, Mowi und TUI, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.