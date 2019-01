Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang konnten viele zuletzt gebeutelte US-Titel wieder Terrain gutmachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So sei beispielsweise Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) einen Tag nach seiner Umsatzwarnung um 4,3% geklettert. Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186) hätten den Handelstag mit einem Plus von 11,4% beendet, nachdem es am Vortag noch um 9,5% nach unten gegangen sei. ...

