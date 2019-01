Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Im europäischen Autosektor dürfte die Stimmung im ersten Halbjahr insgesamt gedämpft bleiben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. PSA sei aber anders. Das Geschäftsmodell der Franzosen sei einzigartig in der Branche. Der Fokus von PSA liege auf dem Ziel, die Spitzenposition in der Autobranche einzunehmen und im Falle von Verlusten in Regionen diese innerhalb von sechs Monaten auszugleichen oder zu kürzen. Dies erfordere aggressive Maßnahmen zwecks Neupositionierung des Produktportfolios./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2019 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-01-07/11:05

ISIN: FR0000121501