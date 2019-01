German Startups Group GmbH & Co. KGaA: Die Sekundärmarktplattform der German Startups Group, G|S Market, nimmt Fahrt auf DGAP-News: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis German Startups Group GmbH & Co. KGaA: Die Sekundärmarktplattform der German Startups Group, G|S Market, nimmt Fahrt auf 07.01.2019 / 11:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. +++ Pressemitteilung +++ Die Sekundärmarktplattform der German Startups Group, G|S Market, nimmt Fahrt auf Berlin, 07. Januar 2019 - Die 2018 gestartete G|S Market, Deutschlands erste und bislang einzige Online-Plattform für Angebot und Nachfrage bzgl. Startup-Anteilen und ähnlichen Tech-Assets, nimmt Fahrt auf. Über den Marktplatz der hunderprozentigen Tochter der börsennotierten German Startups Group wurden Ende 2018 die Abschlüsse von zwei Transaktionen im Volumen von über einer Mio. Euro vermittelt. Ein weiterer über die Plattform vermittelter Investor für die Zeichnung eines Venture Loan von drei Mio. Euro kam leider wegen eines konkurrierenden Angebots nicht zum Zuge. Derzeit finden Gespräche mit Investoren über zwei Beteiligungen an reifen deutschen Startups mit jeweils deutlich siebenstelligen Volumina statt. G|S Market bringt Verkaufsinteressenten von Startup-Anteilen, also Gründer, Business Angels, Mitarbeiter oder Venture Capitalists, auf ihrer Plattform mit qualifizierten Anlegern als Kaufinteressenten zusammen. Inzwischen liegt ihr auch eine Anlagevermittlungserlaubnis der zuständigen Behörde vor, sodass sie für indirekte, über eigene SPV strukturierte Anlagen in Startup- und Fondsanteile künftig auch Vertragsabschlüsse direkt auf der Plattform ermöglichen kann. Damit würde sie für qualifizierte Anlegern eine einzigartig einfache Möglichkeit schaffen, in die Assetklasse "German Tech" zu investieren. G|S Market verschafft qualifizierten Anlegern Zugang zu Anlagemöglichkeiten in der Assetklasse "German Tech" und zwar schon mit Investmentbeträgen ab 200 TEUR, während Direktinvestments und VC-Fonds oft erst ab siebenstelligen Mindestbeträgen zugänglich sind. So kann sie es Anlegern ermöglichen, neben VC-Fonds auch Direktinvestments zu tätigen, dabei Rosinen zu picken und maßgeschneiderte Tech-Portfolios zusammenzustellen. Ein immer größerer Anteil der Schaffung von Shareholder Value durch junge Unternehmen findet in der Phase statt, in der Wachstumsunternehmen noch nicht börsennotiert und Anlegern damit über den Kapitalmarkt noch nicht zugänglich sind, weil Börsengänge immer mehr Größe erfordern. Angesichts immer kürzer werdender Innovations- und Disruptionszyklen nimmt dabei die Bedeutung von Tech Assets als Beimischung für Anlageportfolios immer mehr zu. Die Möglichkeiten von Anlegern, sich an disruptiven deutschen Wachstumsunternehmen, deutschen VC Fonds und weiteren Tech-Investments zu beteiligen, waren bislang einem eingeschränkten Kreis von VC Investoren und sehr vermögenden Familien vorbehalten. Weitere Informationen zu G|S Market finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.german-startups.market Kontakt G|S Market German Startups Market GmbH Marcel Doeppes Tel. +49 162-4825697 mail: market@german-startups.com 07.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Platz der Luftbrücke 4-6 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49.30.6098890.80 Fax: +49.30.6098890.89 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763693 07.01.2019 ISIN DE000A1MMEV4 AXC0094 2019-01-07/11:09