Linz (www.anleihencheck.de) - Auch die tschechische Wirtschaft ist 2017 und 2018 ansehnlich gewachsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für heuer lägen die Prognosen wieder auf hohem Niveau, wenn auch leicht gedämpft. Gegen aufkeimende Überhitzungsszenarien habe die CNB seit August 2017 den Leitzins in 7 Schritten auf aktuell 1,75% angehoben. Dadurch und auch durch die gestiegenen Löhne scheine es auch realistisch, das Inflationsziel von 2,00% zu erreichen. Für 2019 würden noch zwei weitere Schritte erwartet, um damit ein vorläufiges Ende der Erhöhungen einzuleiten. Somit dürfte die Tschechische Krone (CZK) heuer weiter aufwerten und die Bewegung seit Mitte November 2018 fortsetzen. (07.01.2019/alc/a/a) ...

