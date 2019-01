Bonn (www.anleihencheck.de) - Am dritten Handelstag des neuen Jahres kehrte am Freitag - zumindest vorläufig - die Risikofreude an den Finanzmärkten zurück, so die Analysten von Postbank Research.Hierfür habe es in erster Linie zwei Gründe gegeben. Zum einen habe der stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht in den vergangenen Monaten aufgekommene - und jüngst durch den schwachen ISM-Manufacturing-Index noch einmal forcierte - Sorgen vor einer deutlichen Konjunkturabkühlung in den USA gedämpft. Zum anderen hätten Äußerungen von FED-Chef Jerome Powell, die auf eine vorsichtige Vorgehensweise der FED bezüglich weiterer Leitzinsanhebungen schließen lassen würden, vielen Marktakteuren offenkundig die Angst vor einem zu kräftigen geldpolitischen Straffungskurs genommen. ...

