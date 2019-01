Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe im europäischen Technologiesektor einige günstig bewertete Aktien - darunter Dialog, schrieb Analyst John King in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nach der Apple-Transaktion sitze der Chipentwickler auf einer Masse an Barmitteln, was Potenzial bei den Rückflüssen oder für wertbringende Zukäufe mit sich bringe. Die Bilanz sei stark und das Profil von Chancen und Risiken sei attraktiv./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-01-07/11:30

ISIN: GB0059822006