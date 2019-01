PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi stellt seine weltweite Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals in der Krebsforschung auf eine neue Basis. In Zukunft will Sanofi die Erforschung von neuen Therapien im Bereich Immunonkologie im Frühstadium stärker selbst vorantreiben, unabhängig von der Kooperation mit Regeneron. Bei Immunonkologie wird die Fähigkeit des körpereigenen Abwehrsystems auch zur Bekämpfung von Krebszellen genutzt, was mittlerweile bei einigen Krebserkrankungen gelungen ist.

Für die Neuaufstellung der Kooperation, die seit 2015 läuft und Mitte 2020 ausgelaufen wäre, zahlt Sanofi 462 Millionen US-Dollar an Regeneron. Damit sei Sanofis Anteil an den Kosten des Programms zur Medikamentenentwicklung im vierten Quartal 2018 abgedeckt, teilte das französische Unternehmen mit. Zudem sollen noch einmal 120 Millionen Dollar für zwei im klinischen Stadium befindliche bispezifische Antikörper an Renegeron fließen. Für weitere Programme, die unter die ursprüngliche Vereinbarung fielen, will Sanofi eine Kündigungsgebühr an Regeneron zahlen.

"Damit erhält Sanofi mehr Flexibilität, um seine frühe Immunoonkologie-Pipeline unabhängig weiterzuentwickeln, während Regeneron alle Rechte an seinen anderen immunonkologischen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen behält", teilte Sanofi mit.

Regeneron wird bis zu 70 Millionen Dollar für die Weiterentwicklung des BCMAxCD3-bispezifischen Antikörpers zur Behandlung des Multiplen Myeloms bereitstellen, einer Krebserkrankung des blutbildenden Systems. Weitere bis zu 50 Millionen Dollar will Regeneron bereitstellen für die Weiterentwicklung des MUC16xCD3-bispezifischen Antikörpers Muc16xCD3 für Mucin-16, das zum Nachweis bestimmter Krebsarten dient, sagte Sanofi. Sanofi kann in Zukunft wählen, ob es zu einem späteren Zeitpunkt an dem Programm zur Entwicklung dieser beiden Antikörper teilnimmt. Entsprechend würden auch die Vermarktung und Gewinne innerhalb und außerhalb der USA aufgeteilt.

