Die Website "BitcoinRevolution" unter der URL: primebitprofit.co wirbt mit dem Spruch: "Bitcoin Is Making People Rich" und der Anmerkung: "Exclusive Offers for Traders in Germany". Jedoch gibt die Bafin in einer aktuelle Pressemitteilung vom 7.1.2019 bekannt, dass keine Erlaubnis vorliegt. Konkret heißt es von der Bafin: "Die BaFin weist darauf hin, dass sie Bitcoin Revolution ...

Den vollständigen Artikel lesen ...