Robert fliegt mit seinen Mädels spontan nach Obertauern



- Neue Doppelfolge über Deutschlands wohl bekannteste Millionärs-Familie - Montag, 7. Januar 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II



Robert überrascht seine Mädels kurzfristig mit einem Trip nach Obertauern. Carmen ist davon wenig begeistert, denn es soll schon morgen losgehen und sie hat noch einen wichtigen Termin beim Schönheitschirugen. In Obertauern angekommen, sorgt Tochter Davina für große Aufregung. Der Teenie hat sich ein eigenes Hotelzimmer gebucht. Was werden Carmen und Robert dazu sagen?



In Monaco werden einmal mehr die Koffer gepackt, denn Robert überrascht seine Familie mit einem Spontantrip ins österreichische Obertauern. Schon am nächsten Tag soll es losgehen. Doch bevor die Reise starten kann, hat Carmen noch einen blutigen Termin beim Beauty-Doc. Als Robert sie dort abholt, ist er sichtlich geschockt.



Für die tapfere Carmen geht es, inklusive Kühlmaske, zusammen mit ihrer Familie gleich am nächsten Morgen mit dem Privatjet in Richtung Österreich. Im Hotel von Gastgeber Heribert angekommen, verärgert Davina ihre Eltern: Der Teenie nimmt sich sein eigenes Zimmer. Da sind besondere Erziehungsmaßnahmen à la Geiss gefragt.



Für Robert, der eigentlich zum Skifahren angereist ist, rückt die Piste in weite Ferne, denn seine Damen sind im Shoppingfieber. Als Carmen dann auch noch Besuch von ihrem Produzent Ray Watts bekommt, ist der Selfmade-Millionär mehr als genervt. Wird es Robert in seinem Skiurlaub noch auf die Piste schaffen?



Eine neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" am Montag, 7. Januar 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II



