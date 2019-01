Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian hat 2018 so viele Passagiere befördert wie noch nie in der Konzerngeschichte. Die Zahl der Fluggäste sei im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 37,3 Millionen gestiegen, teilte Norwegian am Montag mit. Allerdings waren die Kabinen der Flugzeuge den Angaben zufolge mit 85,8 Prozent weniger stark ausgelastet als 2017 (87,5 Prozent).

Das Unternehmen habe 2018 beträchtliche Investitionen getätigt und werde nun in eine Phase des deutlich langsameren Wachstums eintreten, erklärte Norwegian-Chef Bjørn Kjos. Der Wettbewerb, hohe Ölpreise und weitere Faktoren hätten im zweiten Halbjahr Auswirkungen auf das Ergebnis gehabt. Um die finanzielle Lage zu verbessern, habe das Unternehmen Maßnahmen zur Kostensenkung in Angriff genommen./trs/DP/stw

ISIN NO0010196140

AXC0104 2019-01-07/11:49