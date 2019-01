Gütersloh/Casablanca (ots) -



Abschluss der Transaktion mit Wirkung zum 4. Januar 2019 erfolgt - Beide Partner sind mit jeweils 50 Prozent an dem neuen Unternehmen beteiligt - Globale Präsenz in 25 Ländern; führende Marktpositionen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten - Wachstumsstrategie zum weiteren Ausbau der globalen Präsenz und der Entwicklung digitaler Dienstleistungen für Kunden - Thomas Mackenbrock ist neuer CEO - Saham stellt den Vorsitzenden des Aufsichtsrates



Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann und die marokkanische Saham Group haben ihre weltweiten Customer Relationship Management-Geschäfte (CRM) zusammengelegt. Der Vollzug der Transaktion ist mit Wirkung zum 4. Januar 2019 erfolgt. Im September 2018 hatten sich die beiden Gesellschafter bereits auf eine langfristige Partnerschaft verständigt. Bertelsmann und Saham halten jeweils 50 Prozent an dem neuen Dienstleistungsunternehmen, das mit rund 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 25 Ländern einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften wird. Sitz der neuen Gesellschaft ist Luxemburg.



Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung der CRM-Geschäfte von Arvato. Das neue Unternehmen hält führende Marktpositionen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten, verbunden mit einer starken Präsenz in Amerika und Asien. Die neue Unternehmensgruppe hat klare Wachstumsziele und wird in den kommenden Jahren massiv in den weiteren Ausbau der globalen Präsenz und die umfassende digitale Transformation des gesamten Dienstleistungsportfolios investieren. Für Bertelsmann bietet die jetzt besiegelte Partnerschaft mit Saham zudem einen Schlüssel zu den Wachstumsmärkten des afrikanischen Kontinents."



Moulay Mhamed Elalamy, Repräsentant der Saham Gruppe: "Wir teilen eine gemeinsame langfristige Vision mit Bertelsmann: einen global führenden Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen zu schaffen. Kunden können von uns eine einzigartige geographische Aufstellung, gepaart mit einer Sektorexpertise, die höchsten Standards genügt, einschließlich hochwertiger Dienstleistungen auf Basis von State-of-the-Art-Technologien erwarten. Wir sind überzeugt, dass durch die Kombination menschlicher Fähigkeiten und neuer Technologien Werte geschaffen werden, und sind bereit, erheblich in beides zu investieren, um dieses Wertpotenzial zu realisieren."



Mit dem Closing steht auch die Führungsstruktur des neuen Unternehmens. Thomas Mackenbrock, der bislang die weltweiten CRM-Geschäfte von Arvato verantwortet hat, führt das neue Unternehmen als CEO, wie bereits im September bekanntgegeben. Saham stellt den Aufsichtsratsvorsitzenden der neuen Gesellschaft. Bertelsmann stellt im Board insgesamt vier Mitglieder, darunter CEO Thomas Rabe, Saham drei Vertreter.



Thomas Mackenbrock sagte: "Wir schlagen mit der Partnerschaft ein neues, spannendes Kapitel für die CRM-Geschäfte von Arvato und Saham auf. In den vergangenen Wochen haben wir intensiv daran gearbeitet, die Voraussetzungen zu schaffen, um die jetzt erfolgte Zusammenlegung vollziehen zu können. Nun konzentrieren wir uns voll darauf, unsere Wachstums- und Investitionsstrategie umzusetzen." Diese und den neuen Namen will das Unternehmen in den kommenden Wochen präsentieren.



Das neue Unternehmen beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter in zehn europäischen Ländern, namentlich Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Irland, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Georgien und Estland. Hinzu kommen 14.000 Mitarbeiter in Ägypten, Marokko, Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Katar und Saudi-Arabien sowie 9.000 Beschäftigte in Asien (Indien, Philippinen, Malaysia) und Nord- und Südamerika (Kanada, USA, Mexiko, Peru, Kolumbien).



Über Bertelsmann



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Unternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.



Über die Saham Group



Die Saham Group ist eine panafrikanische Gruppe, die Mehrwertdienste wie Gesundheitswesen, Immobilien, Bildung und Outsourcing anbietet. Sie hat unter anderem eine führende afrikanische Versicherungsgruppe aufgebaut, die mit 2 Milliarden US-Dollar bewertet und kürzlich an die Sanlam-Gruppe verkauft wurde. Die Gruppe wurde 1995 gegründet und arbeitet in 27 Ländern im Nahen Osten und in Afrika. Die Saham Group erzielte 2017 einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar und beschäftigt über 16.000 Mitarbeiter. Die Outsourcing-Abteilung der Saham Group bietet eine moderne, mehrsprachige Plattform und ist in sieben Ländern mit über 14.000 Mitarbeitern tätig. Die Werte der Saham Group basieren auf Kundenorientierung und operativer Exzellenz.



