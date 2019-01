Für das italienische Unternehmen Galbusera, das 1938 in Morbegno, Valtellina, gegründet wurde, stand die Qualität seiner Backwaren - Plätzchen, Snacks und Cracker - schon immer an erster Stelle. Im Jahr 2014 übernahm Galbusera die Mailänder Marke Tre Marie, die eine lange Tradition in der Herstellung der italienischen Kuchenspezialitäten Panettone und Colomba genießt, und stellte einen wichtigen Investitionsplan zur Modernisierung seiner Fertigungslinien auf. Seit Januar 2018 werden die mit Sauerteig gebackenen Kuchen von Tre Marie in der neuen Anlage in Vellezzo Bellini hergestellt.Die Produkte von Tre Marie waren stets für ihren traditionellen Geschmack bekannt, der das Ergebnis eines langen und behutsamen Produktionsverfahrens ist: "72 Stunden dauert die Herstellung eines Panettone oder Colomba", erklärt Franco Ronconi, technischer Direktor bei Galbusera. "Unsere Techniker halten die Backkunst bei der Herstellung unserer Produkte am Leben, auch wenn das Verfahren mittlerweile hoch automatisiert ist: Wir backen und verpacken stündlich 1.800 Colombe und 2.200 bis 2.400 Panettoni."

Verpackungsverfahren musste umgestellt werden

Als Galbusera die Produktionslinie vom Tre-Marie-Hauptsitz in Mailand zum neuen Produktionsstandort verlagerte, musste das Verpackungsverfahren der Sauerteig-Spezialitäten grundlegend umgestellt werden. "Wir waren auf der Suche nach einem Technologieanbieter, der uns auch nach der Installation noch unterstützen konnte und fanden in Livetech den richtigen Partner", berichtet Ronconi.Livetech übernimmt das Engineering, die Beratung und Produktion kompletter Verpackungssysteme. Das Unternehmen schlug eine innovative Lösung für die Sekundärverpackung der Kuchenspezialitäten von Tre Marie vor: ein System, das auf einer automatisierten Verpackungsanlage basiert, die ein Display-Tray (Couvette) aus einem Kartonzuschnitt formt. Drei Roboter bestücken die Trays mit den verpackten Produkten. Federico Scornaienchi, Area Manager bei Livetech, erklärt weiter: "Das Display-Tray ist eine sehr intelligente Lösung für die Mitarbeiter im Verkauf, denn sie müssen keine verschlossenen Kartons mehr auspacken, um die Produkte zu zeigen. Die sogenannte Couvette ist daher vorteilhaft für Galbusera, wenn Verträge mit Lieferanten geschlossen werden und darüber hinaus ein interessantes Marketing-Tool, weil das Produkt direkt sichtbar ist und der Endkunde sich bedienen kann, sobald das Tray im Geschäft ...

