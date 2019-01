Tesla hat jetzt offiziell den Grundstein für die sogenannte Gigafactory 3 in China gelegt, in der nicht nur Batterien produziert, sondern auch komplette E-Autos vom Band laufen werden. Der Plan sieht vor, die ersten Abschnitte der Bauarbeiten bereits im Sommer dieses Jahres abzuschließen. Und CEO Elon Musk spricht davon, bereits ab dem Jahresende mit der Fertigung des Model 3 in China beginnen zu ...

