Die Aktie von Wirecard startet am Montag als größter DAX-Gewinner in den Handel und knüpft damit an die starke Performance vom vergangenen Freitag an. Für Rückenwind sorgt dabei eine vielversprechende Partnerschaft mit dem chinesischen Reise-Riesen Ctrip. DER AKTIONÄR setzt mit dem "Trading-Tipp des Tages" auf eine kräftige Kursbewegung.

Den vollständigen Artikel lesen ...