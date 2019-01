Frankfurt am Main (ots) - Dr. Jan Peter Annecke übernimmt im Januar 2019 die Leitung des Bereichs "Immobilienkreditgeschäft national" der Helaba. Er verantwortet zukünftig Immobilienfinanzierungen in Berlin und München sowie in den Regionen Nordwest und Südwest. Zudem wird Annecke auch die Immobilienfinanzierungsaktivitäten der Helaba in der Schweiz und Österreich verantworten. Darüber hinaus deckt der Bereich das Transaktionsmanagement und das Thema Digitalisierung (Immobilien-Projekte) ab. Er berichtet in seiner Funktion als Bereichsleiter direkt an das zuständige Vorstandsmitglied Christian Schmid, der sich auf die Zusammenarbeit freut: "Mit Dr. Jan Peter Annecke konnten wir einen ausgewiesenen Experten mit langjähriger Kredit- und Akquisitionserfahrung für die Helaba gewinnen." Zuletzt war der promovierte Diplom-Volkswirt bei der Münchener Hypothekenbank eG tätig und leitete dort den Marktbereich gewerbliche Immobilienfinanzierung. Seine knapp 20-jährige Finanz-Karriere startete Annecke bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG als Kreditanalyst Zentrales Kreditrisikomanagement und kam über weitere leitende Positionen bei der Hypo Real Estate (heute: Deutsche Pfandbriefbank) im Jahr 2005 zur Münchener Hypothekenbank eG. Annecke folgt auf Michael Berger, der Ende November nach fast 41 Jahren bei der Helaba in den Ruhestand gewechselt ist. Christian Schmid: "Wir danken Michael Berger für sein hohes Engagement und seine sehr erfolgreiche Arbeit für die Helaba. Wir wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute."



