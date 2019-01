Hamburg (ots) - Ein wichtiger Termin für alle Oldtimer-Fans steht fest: Vom 2. bis 4. Mai fahren bei der 8. Bodensee-Klassik 2019 wieder ganz besondere Liebhaberfahrzeuge durchs Alpenvorland. Die Nennfrist für die Rallye von AUTO BILD KLASSIK für Oldtimer und Youngtimer beginnt im Februar. Ein Startplatz kostet pro Team und Fahrzeug 1.590 Euro. Mitfahren können Oldtimer und Youngtimer bis Baujahr 1999. Neben altbewährten Rallye-Highlights wie kniffligen Wertungsprüfungen und abwechslungsreichen Fahr-Etappen erwarten die Teilnehmer auch einige Neuerungen. So übernimmt Armin Schwarz die sportliche Leitung der Bodensee-Klassik. Der erfahrene Rallyefahrer nahm an Weltmeisterschaften teil, wurde 1987 und 1988 Deutscher- und 1996 Europameister.



Stephan Fritz, General Manager AUTO BILD-Gruppe: "Die Teilnehmer und Zuschauer der Bodensee-Klassik 2019 erwartet eine schöne Ausfahrt mit vielen neuen Strecken und Prüfungen. Wir freuen uns über eine große Marken- und Modellvielfalt unter den Bewerbern. Mit dem ehemaligen Rallye-Europameister Armin Schwarz als neuem sportlichen Leiter der Bodensee-Klassik werden wir für alle Teilnehmer neue Impulse setzen."



