Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland 2018 DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland 2018 07.01.2019 / 12:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 07. Januar 2019 Handelsinvestmentmarkt Deutschland 2018: Premiere - Fachmarktzentren-Rendite niedriger als Shopping-Center * Warenhausfusion, Boulevard-Portfolio und "das Schloss" - trotz Top-Transaktionen sinkt das umgesetzte Handelsimmobilienvolumen um 10 % gegenüber dem Vorjahr * Fachmarktzentren (4,0 %) erstmals mit geringerer Spitzenrendite als Shopping-Center (4,2%) * Für 2019 steigende Renditen, sinkende Preise und leichter Rückgang des Transaktionsvolumens prognostiziert Das Transaktionsvolumen auf dem Handelsinvestmentmarkt belief sich im Gesamtjahr 2018 trotz einiger Megadeals auf knapp 13 Mrd. Euro und lag damit 10 % unter dem Vorjahreswert. Zwar konnte die Assetklasse demzufolge mit einem Marktanteil von rund 21,5 % am Gesamtgewerbetransaktionsvolumen ihren zweiten Platz hinter den Büroimmobiliensegment verteidigen, jedoch handelt es sich hierbei auch um den niedrigsten prozentualen Anteil im aktuellen Zyklus. Durchschnittlich lag dieser in den vergangenen fünf Jahren bei 26 %. Zurückzuführen ist dies u. a. auf die gesunkene Transaktionsanzahl und eine stärkere Zurückhaltung der Investoren. "Erwartungsgemäß konnte 2018 nicht an die Dynamik des Vorjahres anknüpfen, trotzdem konnten auf der Preisebene Rekordergebnisse erzielt werden, wenn die Einzelhandelsimmobilien präzise auf das Anlageprofil des jeweiligen Investors zugeschnitten waren. Hierunter fallen Kriterien wie Berlin als Standort, langfristig gesicherte Lebensmittelmittelanker sowie geringere Textilanteile im Branchenmix", sagt Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Germany bei Savills. "Die anhaltende Diskussion um disruptive Veränderungen im Einzelhandel hat dazu geführt, dass Investoren deutlich mehr Zeit für die Ankaufsprüfung aufwenden und detailliertere Analysen im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit der Einzelstandorte erstellen", ergänzt Jennifer Güleryüz, Consultant Research bei Savills. Insgesamt waren Geschäftshäuser mit einem Anteil von 41 % am Handelsimmobilientransaktionsvolumen das umsatzstärkste Teilsegment. Aufgrund der Fusion von Karstadt und Kaufhof, das einen Umsatz von 1,84 Mrd. Euro ausmachte, rangierten Kauf-/Warenhäuser mit 17,5 % auf dem zweiten Platz, gefolgt von Fachmarktzentren (16 %) und Shopping-Centern (11 %). Abgesehen von Kauf-/Warenhäusern (+ 88 %) waren Geschäftshäuser mit 5,33 Mrd. Euro zudem das einzige Teilsegment, welches gegenüber dem Vorjahr zulegen konnte (+3 %). Neben der Warenhaus-Fusion gehörten der Verkauf des Boulevard-Portfolios der BMO Real Estate Partner, das Geschäftshausensembles am Leipziger Platz, das für rund 300 Mio. Euro an BMO ging, sowie "das Schloss" in Berlin, das für 255 Mio. Euro veräußert wurde, zu den größten Deals des Jahres. Letztere war auch Treiber für die Spitzenrendite. "Während die Spitzenrendite für Shopping-Center in den letzten Monaten bei 3,9 % lag, wurde diese durch sogenannte ,Juwelen' wie ,das Schloss' geschmeichelt", berichtet Krechky. In den letzten drei Monaten ist die Spitzenrendite für Shopping-Center jedoch um 30 Basispunkte auf 4,2 % angestiegen. Die Spitzenrendite für Fachmarktzentren gab hingegen um 20 Basispunkte nach und liegt mit 4,0 % nun erstmals unter der für Shopping-Center. Geschäftshäuser in den Top-7-Märkten gaben im gleichen Zeitraum um 10 Basispunkte auf 3,0 % nach. Mit einem Anteil von knapp 29 % am Einzelhandelstransaktionsvolumen waren Offene Spezialfonds die aktivste Käufergruppe, gefolgt von Immobilien AGs/REITs mit über 25 % und sonstigen Asset-Managern mit 14 %. Waren es in der Vergangenheit insbesondere internationale Investoren, die im Rahmen von Portfoliotransaktionen auf dem deutschen Einzelhandelsinvestmentmarkt aktiv waren, überwogen 2018 heimische Investoren. Insgesamt stammt mit 65 % der Großteil der Käufer aus Deutschland (Fünf-Jahres-Durchschnitt: 54 %). Immobilien AGs/REITs und Offene Spezialfonds gehörten mit jeweils 16 % bzw. 12 % ebenso zu den wichtigsten Verkäufergruppen, daneben spielten Projektentwickler (14 %) und Sonstige Asset-Manager (21 %) eine bedeutende Rolle. Mit 46 % zeichneten auch auf Verkäuferseite nationale Anleger für den Großteil der Abschlüsse verantwortlich, Investoren aus Nordamerika rangieren mit 33 % dicht dahinter, was jedoch der Warenhausfusion geschuldet ist. "Wir gehen jedoch davon aus, dass 2019 mehr internationales Kapital nach Deutschland fließen wird. Die damit einhergehenden Renditeanforderungen werden zu einem zunehmenden Interesse an Immobilien mit Wertsteigerungspotential führen", prognostiziert Krechky abschließend. Über Savills Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 35.000 Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an: - Investment - Agency - Portfolio Investment - Debt Advisory - Valuation Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische Beziehungen investiert. 07.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 763713 07.01.2019 AXC0117 2019-01-07/12:46