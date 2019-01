Die Aktien des US-Biotech-Unternehmens Loxo Oncology sind am Montag nach der Offerte von Eli Lilly im vorbörslichen US-Handel um 58 Prozent auf 222 US-Dollar nach oben geschnellt. Der Pharmakonzern will den Spezialisten für Krebswirkstoffe für 235 US-Dollar je Aktie in bar kaufen.

Hierzulande bauten im Sog von Loxo die Aktien des Antikörperspezialisten Morphosys ihr Plus auf knapp 3 Prozent aus.

Die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer notierten zuletzt weiter rund 2 Prozent im Minus, nachdem sie sich vor dem Wochenende stark erholt hatten. Bayer arbeitet mit Loxo Oncology beim Krebswirkstoff Larotrectinib zusammen, der im November in den USA zur Behandlung bestimmter Krebsarten zugelassen worden war./mis/jha/

AXC0122 2019-01-07/13:04