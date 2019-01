Düsseldorf, München (ots) - Neben der Anwendung für Naturstein & High-Tech Feinsteinzeug in Designer-Hotels, Boutique-Hotels, Wohnhäusern und privaten Anwesen, wird unsere High-Tech Fuge auch auf Luxuslinern und Privatyachten verwendet. Auf Luxusyachten bekannter Persönlichkeiten haben wir bereits mit unserer High-Tech Fuge gearbeitet.



Patentierte High-Tech Fuge wird farblich auf den Naturstein oder das High-Tech Feinsteinzeug abgestimmt. Durch die spezielle Konzipierung für eine maximale Fugenbreite von 2mm haben Sie nach der Verlegung, eine durchgehend fugenlose Optik.



Die High-Tech Fuge der AG Natursteinwerke ist auch für die Verfugung von Natursteinen und High-Tech Feinsteinzeug Großformaten, sowie für Sockelleistenabschlüsse geeignet.



Die patentierte Zusammensetzung der AG Natursteinwerke High-Tech Fuge, sorgt dafür, dass garantiert keine Verschmutzungen in die Fuge einziehen und sich die Fuge nicht verfärbt. Hierauf gibt Ihnen die AG Natursteinwerke eine lebenslange Garantie.



