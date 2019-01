Volkswagen wollte offenbar die Post-Tochter StreetScooter übernehmen. Entsprechende Gespräche sollen bereits Anfang 2017 geführt worden, letztlich aber an unterschiedlichen Preisvorstellungen gescheitert sein. Die Post will bekanntlich auf Dauer kein Autohersteller sein. Das "Manager Magazin" wartet mit Details zu den Avancen der Wolfsburger auf: So soll es laut Insidern eine "handfeste Absprache" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...