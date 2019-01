München (ots) - Mit einer nie da gewesenen Umschuldungsaktion setzt Deutschlands größtes Kreditvergleichsportal CHECK24 zum Jahresstart ein deutliches Ausrufezeichen im hart umkämpften Kreditmarkt und unterstreicht einmal mehr seine führende Rolle in puncto Konditionen, Kundenfreundlichkeit und Service. Bei den Crazy Kredit Wochen vom 7. bis 21. Januar 2019 erhalten Kunden eine komplette Monatsrate geschenkt - zusätzlich zur Einsparung von bis zu 2.000 Euro, die das Umschulden zu teurer Kredite in der Regel einbringt. Weil der Crazy Kredit Deal für alle Kunden gilt, die in diesem Zeitraum bestehende Konsumentenkredite durch Umschuldungskredite aller Laufzeiten und für Kreditsummen in beliebiger Höhe über CHECK24 ablösen, stellt die Aktion für das Kreditvergleichsportal auch ein enormes Investment dar. Christian Nau, Geschäftsführer des CHECK24 Kreditvergleichsportals: "Mit den Crazy Kredit Wochen wollen wir zeigen, wie viel Sparpotenzial das Umschulden alter und oft zu teurer Kredite bietet. Gleichzeitig bedanken wir uns mit der geschenkten Monatsrate bei unseren Kunden, dass sie uns zu Deutschlands größtem Kreditvergleich gemacht haben. Ein Angebot dieser Art hat es hierzulande noch nie gegeben."



Mit mehreren Millionen Kreditkunden, dem größten Netzwerk an Partnerbanken, über 200 ausgebildeten Kreditberatern und zahlreichen Auszeichnungen, z. B. als bestes Vergleichsportal durch Focus Money, ist CHECK24 nicht nur das größte Kreditvergleichsportal, sondern auch das kundenfreundlichste. Die Umschuldung alter, zu teurer Kredite ist für das Münchner Unternehmen dabei von besonderer strategischer Bedeutung. Christian Nau: "Beim Thema Umschulden können wir unsere Stärken voll ausspielen. Zum einen profitiert der Kunde hier von Angeboten ab 0,69 % eff. Jahreszins und exklusiven Kooperationspartnern, wie z. B. den Sparkassen, zum anderen aber auch von unseren qualifizierten Kreditberatern, die seit über 12 Jahren den Kunden beim Thema Umschuldung persönlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine weitere wichtige Komponente sind die bequemen und sicheren Möglichkeiten unseres Portals, Kredite zu vergleichen und direkt online abzuschließen, wie zum Beispiel den Smart-Antrag und die elektronische Unterschrift. Bereits 2018 wurden bei CHECK24 21 % aller Kredite zur Umschuldung genutzt, 2019 soll der Anteil weiter ausgebaut werden.



Effektivzins weiter auf Rekordtief



Mit der Umschuldungsaktion nutzt CHECK24 das anhaltend niedrige Zinsniveau. 2017 haben CHECK24 Kunden im Schnitt zu 4,11 % effektivem Jahreszins umgeschuldet, während der bundesweite Durchschnittszins für Kredite bei 5,77 % eff. p. a. (nach Volumen gewichteter, durchschnittlicher effektiver Jahreszins für neu vergebene Konsumentenkredite, errechnet auf Grundlage der Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank) lag. Christian Nau: "Für 2018 liegt die endgültige Auswertung noch nicht vor, aber wir befinden uns weiter in diesem niedrigen Bereich." Dass Kunden dabei im Schnitt 22.374 Euro über CHECK24 für die Umschuldung geliehen haben und damit deutlich mehr als für übliche Konsumentenkredite, zeigt die Relevanz der Umschuldungskredite für CHECK24. Rund 25 % der Kunden haben dabei mehr als einen Altkredit umgeschuldet.



CHECK24 investiert stark in Aktion



Mit dem neuen Coup schlägt CHECK24 zugleich ein neues Kapitel im deutschen Kreditmarkt auf. Nau: "Die Crazy Kredit Wochen stellen für Kunden ein Angebot in bisher nie da gewesener Dimension dar, weil sie zusätzlich zur Einsparung von uns eine komplette Monatsrate geschenkt bekommen. Da kommt keine Minuszinsaktion mit, die im vergangenen Jahr für Aufschreie im Markt gesorgt hat." Die Aktion ist nicht begrenzt und gilt für jede Höhe. Bei einem typischen Umschuldungskredit für 50.000 Euro über 84 Monate macht die geschenkte Monatsrate über 600 Euro aus, die CHECK24 auf eigene Kosten den Kunden zurückerstattet. Christian Nau: "Bei dieser Aktion zum Wohle der CHECK24 Kunden gibt es keinen Haken, wir haben z. B. kein Kontingent oder nur einen Bankpartner. Im Schnitt werden wir pro Kunde einige Hundert Euro erstatten, und das machen wir sehr gerne."



Neukunden gewinnen, Bestandskunden begeistern



Zielgruppen der neuen Aktion sind zum einen Neukunden, die bislang entweder keine Kreditkonditionen verglichen haben oder seit Jahren auf die "gute alte Filiale" der Hausbank vertrauen, die selten so gute Konditionen bieten kann, wie es ein Kreditvergleich möglich macht. Zum anderen sollen Bestandskunden weiter an CHECK24 gebunden werden. Christian Nau: "Wir haben viele treue Kunden, die möglicherweise auch zu einer Zeit abgeschlossen haben, als das Zinsniveau noch nicht so vorteilhaft war. Auch diese Kunden können jetzt profitieren.



Harter Werbedruck im Markt



Damit überhaupt möglichst viele Bürgerinnen und Bürger vom Crazy Kredit Deal hören, ist CHECK24 ab heute mit einem gewohnt aufmerksamkeitsstarken Spot in allen relevanten TV- und Radiokanälen on air. Christian Nau: "Jeder, der fernsieht oder Radio hört, kommt nicht an unserer Werbung vorbei. Dann liegt es nur noch an ihm, ob er unser unglaubliches Angebot in Anspruch nimmt."



Das Angebot der Crazy Kredit Wochen gilt bis 21. Januar 2019. Das Angebot ist für jeden Kunden einmal erhältlich und es muss mindestens ein bestehender Kredit umgeschuldet werden. Um Missbrauch zu vermeiden, darf der neue Kredit nicht innerhalb der ersten 12 Monate gekündigt oder abgelöst werden. Weitere Informationen und Bedingungen finden sich unter der Aktionsseite https://www.check24.de/kredit/crazy-kredit-wochen/.



CHECK24 ist Deutschlands größtes und führendes Kreditvergleichsportal. Seit 2007 schafft der kostenlose Onlinevergleich für Kunden konsequente Transparenz in Bezug auf die günstigsten Kredite und ermöglicht es ihnen, oft Hunderte Euro zu sparen. Dafür arbeitet das Kreditvergleichsportal mit weit mehr als 300 Banken in Deutschland, einschließlich der Sparkassen, zusammen. Der CHECK24 Vergleichsrechner und die persönliche Beratung per Telefon und E-Mail durch über 200 qualifizierte Bankberater an sieben Tagen in der Woche ist für die Verbraucher kostenlos. In Verbindung mit Exklusivangeboten und technischen Innovationen wie dem volldigitalen Smart-Antrag, der die Fülle der nötigen Kundeneingaben um 70 % reduziert, oder dem volldigitalen Kreditabschluss bietet das CHECK24 Kreditvergleichsportal seinen Kunden immer beste Konditionen und besten Service.



