Für einen großen Hersteller von Chipsätzen/Grafik-Prozessoren wie Nvidia ist eine Veranstaltung wie die Consumer Electronics Show (kurz CES) 2019 natürlich ein Pflichttermin. Die CES 2019 steht nun an, vom 8. Bis zum 11. Januar 2019 soll sie in Las Vegas stattfinden. Und offensichtlich hat Nvidia diesen Termin gut vorbereitet. Denn laut Unternehmens-Angaben kündigte der CEO von Nvidia (Jensen Huang) bereits am Donnerstag vor fast 1.000 Zuhörerinnen und Zuhörern die "GeForce RTX 2060" an. Diese ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...