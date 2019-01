(shareribs.com) New York 28.01.2019 - Die Aktien der beiden Chiphersteller AMD und Nvidia rutschen am Montag deutlich ab. Grafikchiphersteller hat seine Prognosen für das vierte Quartal gesenkt. Die Gründe reichen weit über die Krypto-Branche hinaus. Nvidia hat am Montag eine deutliche Korrektur seiner Erwartungen an das vierte Quartal 2018 vorgenommen. Hatte man bislang einen Umsatz von rund 2,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...