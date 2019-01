Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Adidas nach einem Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden in der "Welt am Sonntag" auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Nach den Aussagen des Managers gebe es nunmehr keine Unsicherheit mehr über die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Sportartikelhersteller liege im Plan. Die Aktie sei attraktiv gepreist und verfüge als Wachstumswert über defensive Qualitäten./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 09:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-01-07/13:16

ISIN: DE000A1EWWW0