Ökostrom-HV 6. Ein Aktionär dankte den Mitarbeitern für die gute Arbeit und meinte, dass Gas nicht der richtige Weg sei und keine neuen Lösungen bringe, der Hauptgrund für den Kundenrückgang sei der Gasverkauf. Stühlinger meinte, ehrlich sei der "Ansatz" (also dass man mit kleiner Beimischung beginnt, je nach Wunsch des Kunden, was er sich halt leisten kann oder will), und: "Wir können Dinge bewegen, wenn wir Dinge tun!" Huber erklärte, dass es beim Stromanbietercheck von Global 2000 ein Punktesystem gebe. Beim Vorhandensein einer Ausstiegsstrategie habe es 4 Punkte für Ausstiegsjahr 2025 gegeben, 2 Punkte für 2035, aber keinen für 2040. Spätere Zeitpunkte hätten genauso wie das Nichtvorhandensein einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...