Leifheit Aktiengesellschaft: Dr. Günter Blaschke zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Leifheit Aktiengesellschaft: Dr. Günter Blaschke zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt 02.04.2019 / 14:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leifheit AG: Dr. Günter Blaschke zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt Nassau, 2. April 2019 - Herr Dr. Günter Blaschke (69) wurde auf Antrag des Vorstands der Gesellschaft vom zuständigen Amtsgericht Montabaur mit Wirkung zum 1. April zum Mitglied des Aufsichtsrats der Leifheit AG bestellt und heute von den Mitgliedern des Aufsichtsrats zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Die Bestellung von Herrn Dr. Blaschke erfolgte gemäß § 104 Aktiengesetz. Die Bestellung wurde erforderlich, nachdem die Herren Helmut Zahn und Ulli Gritzuhn ihre Aufsichtsratsmandate zum 31. März 2019 fristgerecht niedergelegt hatten. Herr Dr. Blaschke wird sich auf der kommenden Hauptversammlung der Leifheit AG am 29. Mai zur Wahl stellen. Aufsichtsrat und Vorstand der Leifheit AG danken den scheidenden Aufsichtsratsmitgliedern für ihre langjährige Tätigkeit und das große Engagement in dem Gremium. Besonderen Dank richtet der Vorstand an Herrn Helmut Zahn, der seit 2001 als Mitglied und seit 2007 als Vorsitzender des Aufsichtsrats die Entwicklung des Unternehmens aktiv mitgestaltet hat. Mit Herrn Dr. Günter Blaschke konnte die Leifheit AG einen erfahrenen Experten als Aufsichtsratsvorsitzenden gewinnen. Nach beruflichen Stationen bei Procter & Gamble, 3M und Joh. Vaillant wechselte er 1997 zunächst als Geschäftsführer zur Rational GmbH und wurde im Rahmen des Borsengangs zum Vorstandsvorsitzenden berufen. In dieser Position prägte er die sehr erfolgreiche Entwicklung bis Ende 2013. Seit 2014 ist Herr Dr. Blaschke Vorsitzender des Aufsichtsrats der WashTec AG. Ein Foto von Herrn Dr. Blaschke steht zum Download zur Verfügung unter: https://www.leifheit.de/fileadmin/bilder/company/Blaschke_Dr_Guenter.jpg Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Marken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment zudem im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Kernkompetenzen in den Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und verfügt über 15 eigene Standorte und Niederlassungen weltweit. Seit 1984 sind die Aktien der Leifheit AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.