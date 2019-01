Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-07 / 13:03 Die EQS Group stellt Dr. Konstantin Tiemann als neuen Managing Director Corporate Compliance vor und trägt damit der wachsenden Bedeutung des noch jungen Geschäftsfelds Governance, Risk & Compliance (GRC) Rechnung. Der Volljurist, der in Köln und Berlin studiert und an der Sorbonne-Universität in Paris seinen Master of Laws erworben hat, weist große Erfahrung in diesem Bereich auf: Unter anderem leitete er bei der Deutschen Bahn AG vier Jahre lang das Vorstandsbüro Compliance. Zuletzt war der 42-jährige Unternehmensberater und Geschäftsführer einer Firma, die auf die Implementierung von Compliance-Management-Systemen spezialisiert ist. Bei der EQS Group wird der gebürtige Münchener das strategische Geschäftsfeld Corporate Compliance gemeinsam mit Moritz Homann, der den Bereich aufgebaut hat, verantworten und weiter ausbauen. Hier hat die EQS Group in den letzten zwei Jahren bereits den cloudbasierten EQS Insider Manager zur Verwaltung von Insiderlisten und die digitale Whistleblowing-Software EQS Integrity Line erfolgreich am Markt platziert. Im laufenden Jahr ist die Markteinführung des EQS Policy Manager geplant. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte dabei mithelfen, die EQS Group zu einem führenden Anbieter von Compliance-Lösungen in Europa auszubauen," so Tiemann. *Über EQS Group:* Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an. EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance-Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management-Software, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. *Kontakt:* Alexander Mrohs +49 (0)89 210 298-420 alexander.mrohs@eqs.com Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/equitystory/763765.html [1] Bildunterschrift: Dr. Konstantin Tiemann, Managing Director of Corporate Compliance EQS Group Emittent/Herausgeber: EQS Group AG 2019-01-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 763765 2019-01-07 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5699cbe61f3a08334dededf81d78b15c&application_id=763765&site_id=vwd&application_name=news

