Die Erholungsrallye am Ölmarkt hat über das Wochenende hinaus Bestand und die die Heizölpreise sind durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter höher in den Montag gestartet. Die Nachfrage nach Heizöl zieht auf hohem Niveau weiter an. Am Weltmarkt befinden sich die Ölpreise offenbar nachhaltig im Aufwind und gewinnen immer mehr Abstand zum Langzeittief aus dem Dezember. Nordseeöl (Brent Crude) ...

