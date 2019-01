Zwischen den Jahren 2016 und Anfang 2018 hat sich der Kursverlauf der Siltronic-Aktie mehr als vervielfacht und ist dabei auf ein Verlaufshoch von 160,55 Euro geklettert. Ab April flachte die Aufwärtsdynamik jedoch spürbar ab, ab Sommer letzten Jahres schwenkte die Aktie schließlich in einen Abwärtstrend ein und fiel auf das Unterstützungsniveau aus Mitte 2017 um 64,78 Euro zurück. Erst in diesem Bereich startete eine mehrwöchige Stabilisierungsphase, die mit dem letzten Verlaufstief gegen Ende 2018 ein finales Ende gefunden hat. Denn seit Jahresanfang präsentieren sich Technologiewerte wieder merklich fester und könnten in diesem Jahr abermals die Outperformer an den Börsen werden. Zwar ist der Weg zu einem erfolgreichen Abschluss des noch im Aufbau befindlichen Bodens lang, bekanntlich fängt aber nur der frühe Vogel den Wurm.

Bodenbildung nimmt konkrete Form an

