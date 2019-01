(shareribs.com) Chicago 07.01.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag erneut fester. Die Sojabohnen verzeichnen weiterhin eine hohe Nachfrage von Rohstoffinvestoren, die auf eine wiedererstarkende Nachfrage aus China spekulieren. März-Mais stieg um 3,25 Cents auf 3,83 USD/Scheffel. Nach wie vor agieren die Marktteilnehmer im Umfeld eines relativen Informationsmangels. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...