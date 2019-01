Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

DGAP-Media / 2019-01-07 / 13:33 *Halo Top(R) bringt himmlischen Eisgenuss nach Deutschland* Fünf unverwechselbare Sorten versüßen die "eis"-kalte Jahreszeit mit nur 280 - 360 Kalorien pro Pint *Hamburg, Januar 2019*. Endlich ist es soweit! Halo Top, die Eiscreme-Sensation aus den USA, kommt ab sofort deutschlandweit in alle Edeka Filialen. Damit können sich deutsche Verbraucher selbst vom Geschmack des zuckerreduzierten Eis überzeugen. Bei der meistverkauften Pint-Eismarke in den USA in 2017 enthält jeder Pint 20 g Protein und dabei nur 280 - 360 Kalorien. Halo Top brachte es beim TIME Magazine auf die Liste der "25 besten Erfindungen 2017". *Eine Idee, die die Welt im Sturm erobert* Die Idee zu Halo Top kam Justin Woolverton, ehemaliger Jurist und Eisliebhaber, 2011 auf der Suche nach einer gesünderen Dessert-Alternative. Alles, was er dafür benötigte: eine einfache Eismaschine, seine Küche, ein paar hochwertige Zutaten. Nach zahlreichen Experimenten, vielen Treffern und Rückschlägen und dem Aha-Moment war Halo Top geboren. Woolverton entschied sich dazu, sein zuckerreduziertes Eis auf den Markt zu bringen und mit Hilfe von Doug Bouton, Präsident des Unternehmens und ebenfalls ehemaliger Jurist, wurde Halo Top zum Erfolg. Seit dem Launch von Halo Top steht der amerikanische Eis-Markt auf dem Kopf. Denn das cremig-leckere Eis sorgt für einzigartige Feel-Good-Momente. Das "Protein-Eis" löste mit seinem Launch einen regelrechten Kult aus, setzte sich gegen andere Eishersteller durch und wurde 2017 zur meistverkauften Pint-Eismarke in den USA . Als Hingucker und Geschmacksgarant erlangte Halo Top einen Platz auf der Liste der "25 besten Erfindungen 2017" des TIME Magazine . "Seit wir uns entschieden haben mit unserem Unternehmen weltweit zu expandieren, arbeiten wir daran Halo Top nach Deutschland zu bringen", so Doug Bouton, Präsident und COO von Halo Top Creamery. "Wir glauben fest daran, dass unsere Marke und unser Eis richtig gut zur deutschen Kultur passen, und können es kaum erwarten, dass unsere deutschen Fans Halo Top probieren können!" *Fünf Sorten für deutsche Leckermäuler* Ab sofort werden nun auch fünf Sorten Halo Top in Deutschland zu finden sein. Mit Vanilla Bean erhält der Klassiker schlechthin eine Neuauflage. Süß oder salzig? Warum nicht beides. Mit Sea Salt Caramel werden beide Bedürfnisse befriedigt. Auch Zimt- oder Erdnussbutter-Liebhaber kommen nicht zu kurz: Cinnamon Roll oder Peanut Butter Cup stehen hier zur Wahl. Wer gerne Keksteig nascht, findet bei Halo Top die richtige Eiscreme. Wie wäre es mit einem Löffel Chocolate Chip Cookie Dough? Jede dieser einzigartigen Sorten garantiert puren, cremigen Eisgenuss mit 20 g Protein und nur 280 - 360 Kalorien pro Pint. Ab sofort wird Halo Top nach und nach bei Edeka einziehen. *Vanilla Bean*: Der Klassiker unter den Eissorten! Mit seinem puren Geschmack und nur 280 Kalorien überzeugt diese Variante mit "weniger ist mehr". *Cinnamon Roll*: Teigige Zimtschnecken-Stückchen treffen auf einen süßen Zuckergussstrudel. *Sea Salt Caramel*: Eine gewagte Kombination, die beeindruckt: Karamellstrudel mit Meersalz vermengt. *Peanut Butter Cup*: Cremiges Erdnussbuttereis, durchzogen mit geschmacksintensiver, feiner Erdnussbutter ist genau das Richtige für alle Erdnussbutter-Liebhaber. *Chocolate Chip Cookie Dough*: Für Plätzchenteig-Fans: Dieser Pint vereint klassische Vanille mit Keksteig und knackigen Schokoladen-Stückchen. 1 IRI Market Advantage (Dauer: 4 Wochen, Ende: 09.10.2017, Verkaufszahlen in Dollar, anteilig am gesamtem US Food Markt). 2 TIME Magazine, The 25 best inventions of 2017. ÜBER HALO TOP CREAMERY Die Halo Top Creamery in Los Angeles wurde 2011 von dem früheren Juristen und Eisliebhaber Justin Woolverton gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hatte, zuckerreduziertes Eis zu entwickeln. Das Ergebnis ist Halo Top - cremiges Eis aus hochwertigen, köstlichen Zutaten. Weitere Infos finden Sie auf www.HaloTopCreamery.de. Diskutieren Sie mit unter @HaloTopGermany auf Facebook und unter @HaloTopDE auf Instagram. End of Media Release Additional features: Picture: http://newsfeed2.eqs.com/halocream/763771.html [1] Subtitle: Halo Top kommt nach Deutschland Issuer: Halo Top Creamery Deutschland 2019-01-07 Dissemination of a Press Release, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.dgap.de 763771 2019-01-07 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=18e78ef3c630318aefcb809cb22109c4&application_id=763771&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2019 07:33 ET (12:33 GMT)