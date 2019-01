Berlin (www.fondscheck.de) - GAM Investments hat die Ernennung von Rob Mumford zum Investmentmanager für sein globales Team für Schwellenländeraktien bekannt gegeben, so GAM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Rob Mumford wird von seinem Standort in Hongkong aus mit Tim Love und Joaquim Nogueira zusammenarbeiten. Per 30. November 2018 verwaltet das Team ein Vermögen von über USD 970 Millionen. ...

