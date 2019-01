Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fedex von 275 auf 245 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Viele schlechte Nachrichten seien nun wohl schon im Kurs des Logistikkonzerns berücksichtigt, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könnte eine Investorenveranstaltung am 8. und 9. Januar für Beruhigung sorgen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-01-07/14:20

ISIN: US31428X1063