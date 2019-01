Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 105 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit einem Anteil des Konzernumsatzes aus den Schwellenländern in Höhe von circa 40 Prozent sei der Konsumgüterkonzern von den aktuellen Währungsturbulenzen auf den dortigen Märkten überdurchschnittlich betroffen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der hierdurch mittlerweile weiter gestiegenen Risiken reduzierte Sturm seine Gewinnprognosen./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / 10:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

