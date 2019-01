IRW-PRESS: Millennial Lithium Corp.: Millennial gibt Pastos Grandes Projektfortschritte bekannt -Umfassendes Programm zur Weiterentwicklung gestartet

Millennial Lithium Corp. (ML: TSX.V) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) ("Millennial" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298600) freut sich, einen Überblick über alle seine technischen Programme im Rahmen des Pastos Grandes Projekts in Salta, Argentinien, zu geben. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einem umfassenden Entwicklungsplan, der den Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie, Erweiterungsbohrungen für eine aktualisierte Ressourcenschätzung, den Bau von Pilotteichen zur Bereitstellung von konzentrierten lithiumreichen Solen, die aus dem Salar gepumpt werden, die Entwicklung einer Pilot- und Schulungs-Lithium-Verarbeitungsanlage zur Herstellung von 3 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) pro Monat, das Hinzufügen zusätzlicher Pumpentestbrunnen sowie den Abschluss verschiedener technischer Studien und Infrastrukturverbesserungen umfasst, um die laufende Machbarkeitsstudie des Unternehmens zu beschleunigen.

Millennials Präsident und CEO Farhad Abasov sagte dazu: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Gesamtfortschritt in allen Belangen unseres Entwicklungsplans auf Pastos Grandes. Unser Erweiterungsbohrprogramm ergänzt und optimiert den Footprint der lithiumhaltigen Sole und wir erwarten eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Anfang Q1 2019; die Pilotteiche konzentrieren die Lithiumsole durch Solarverdampfung und die Planung und Implementierung der Pilotverarbeitungsanlage sind weit fortgeschritten. WorleyParsons macht gute Fortschritte bei der endgültigen Machbarkeitsstudie des Unternehmens, die bis zur Fertigstellung im zweiten Quartal 2019 im Plan liegt. Millennial ist voll finanziert, um alle seine Arbeiten abzuschließen, und freut sich auf ein produktives Jahr 2019."

Ressourcenerweiterung, Bohrprogramm und Ressourcenaktualisierung

Zwei Bohrgeräte sind derzeit auf der Remsa-Lizenz aktiv, einem Teil des Pastos Grandes Projekts, das die Erweiterungen des lithiumhaltigen Sole-Aquifers testet. Die Bohrungen bei PGMW18-20B sind abgeschlossen und es werden Probenergebnisse erwartet. Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse der Explorationsbohrungen PGMW18-15 und PGMW18-17 (236m @ 500 mg/l Li bzw. 545m @ 444 mg/l Li; siehe Pressemitteilungen 10. September 2018 bzw. 15. Oktober 2018) führte Millennial zusätzliche geophysikalische Untersuchungen durch, um die mögliche Verlängerung der lithiumhaltigen Sole westlich der Remsa-Lizenz zu ermitteln. Vorläufige Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung deuten auf ein Potenzial für zusätzliche Sole im Remsa-Lizenzteil des Pastos Grandes Projekts hin. Ein Bohrgerät wird mobilisiert, um PGMW19-21 am westlichen Rand der Remsa-Lizenz zu befestigen, und die Bohrungen werden Anfang 2019 beginnen.

Die aktualisierte Ressourcenschätzung von Montgomery, die für den Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie erforderlich ist, wird derzeit mit Daten aus den geophysikalischen Untersuchungen durchgeführt, die zusätzliche geologische Informationen liefern und die Interpretationen der Kontinuität geologischer Einheiten westlich der aktuellen Bohrung verbessern. Die Fertigstellung einer aktualisierten Ressourcenschätzung wartet auf die Ergebnisse der Explorationsbohrung PGMW19-21, die Anfang Q1 2019 abgeschlossen sein wird.

Pilotteiche

Pilotteiche, die Ende September 2018 mit Sole aus dem Pumpbrunnen PGPW17-4 gefüllt wurden, konzentrieren Lithium in Vorbereitung auf die Kalkbehandlung, um den Magnesiumgehalt in der Sole zu reduzieren. In den Teichen sind nun Farbveränderungen zu beobachten, da Halit und Sylvit sich nun abzusetzen beginnen (siehe Fotos auf der Website). Die Solewerte in den Teichen sinken weiter, da das enthaltene Wasser verdunstet, wobei die Werte eine Volumenreduzierung von fast 50% seit dem Befüllen der Teiche anzeigen. Die Sole wird im Rahmen der Verdampfungskonzentration und des Reinigungsprozesses in isolierte kleinere Teiche überführt und bereitet die Konzentratzufuhr zur Pilotverarbeitungsanlage vor.

Der Bau der Pilotkalkanlage ist abgeschlossen und wird Anfang Q1 2019 in Betrieb genommen. Dies ermöglicht die Äscherung der Sole, wodurch der größte Teil des enthaltenen Magnesiums entfernt wird, um die Befüllung der Verarbeitungsanlage vorzubereiten.

Pilot-Verarbeitungsanlage

Millennial entwickelt eine Pilotverarbeitungsanlage zur Herstellung von 3 Tonnen Lithiumcarbonat pro Monat unter Verwendung von konzentrierter Sole aus den Pilotteichen auf dem Salar. Die Anlagenplanung sowie die Installation und Inbetriebnahme der Anlage wird von WorleyParsons Chile durchgeführt. Der Zeitrahmen für die Planung und den Bau der Anlage beträgt ca. 4 Monate, die Schulung dauert einen weiteren Monat. Die Planung des Gebäudes zur Unterbringung der Anlage ist abgeschlossen und ein lokaler Auftragnehmer wurde beauftragt, das Gebäude über einen Zeitraum von 2 Monaten zu bauen.

Pumpen von Prüfbohrungen

Langfristige Pumpversuche wurden im Produktionsbohrloch PGPW17-4 über einen Zeitraum von 23 Tagen vom 7. bis 30. September 2018 durchgeführt. Die Daten und Ergebnisse dieses Programms werden derzeit zusammengestellt, und der Abschlussbericht soll im ersten Quartal 2019 veröffentlicht werden.

Die Bohrungen und die Entwicklung der Produktions- und Prüfbohrungen PGPW18-17 und PGPW18-15 sind im Gange. ML hat ein zweites Bohrunternehmen beauftragt, die Produktivität zu steigern. Beide Pumpbrunnen sollen im ersten Quartal 2019 auf 500-600 m abgeschlossen sein, unmittelbar gefolgt von Pumpversuchen zur Vorbereitung des Brunnenfeldmodells und der Produktionspumpen.

Geophysik

Weitere geophysikalische Untersuchungen (seismische Tomographie) sind im Gange, die sich auf den westlichen Teil der Remsa-Lizenz und auf die angrenzende Lizenz der Millennial erstrecken. Vorläufige Interpretationen deuten auf die Kontinuität der salzhaltigen Sedimente am westlichen Rand der Remsa-Lizenz und weiter westlich in eine zusammenhängende Millennium-Lizenz hin. Anfang 2019 ist eine Explorationsbohrung (PGMW19-21) geplant, um das Potenzial für lithiumhaltige Sole in dieser Region am westlichen Beckenrand zu testen.

Umweltverträglichkeitsprüfung - Abbau und Produktion

Ausenco-Vector wurde beauftragt, die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Nutzungsphase des Projekts abzuschließen. Millennial und WorleyParsons sind dabei, Ausenco Daten und Projektinformationen zur Verfügung zu stellen, um den Bericht fertigzustellen. Ausenco geht davon aus, dass der Bericht zur Vorlage bei Regierungsvertretern im ersten Quartal 2019 zur Genehmigung im zweiten Quartal 2019 bereit sein wird.

Infrastruktur

Die Infrastruktur des Standorts wird derzeit verbessert, da der Bau des Residenzlagers kürzlich abgeschlossen wurde. Das Allwettercamp besteht aus Modulen für 40-60 Personen und unterstützt die Infrastruktur für das Labor und die Trainingsanlage vor Ort. Das Energietechnikunternehmen ERGY wurde beauftragt, am Camp ein 250 KVa Hybridkraftwerk zu bauen, das das Lager sowie das Trainingswerk und das Labor mit Strom versorgen wird. Der Bau des Solarfeldes ist im Gange. Die Solarzellenträger wurden hergestellt und größtenteils installiert, und die meisten Hauptkomponenten wurden in Salta angeliefert. Die ICP-Laborausrüstung ist angekommen und ein spezieller Container wird vorbereitet, um die gesamte Laboreinrichtung unterzubringen. Ein Labor vor Ort ermöglicht eine schnelle Einsatzbereitschaft für die tägliche Probenahme von Sole aus den Teichen sowie schnelle indikative Ergebnisse für die Bohr- und Pumpversuche zur Ressourcenerweiterung.

Millennial hat den Grundstein für das Gemeindezentrum/Lager und das Mehrzweckgebäude auf Pastos Grandes gelegt. Diese Arbeit ist von zentraler Bedeutung für unsere Gemeinschaftsbeziehungen und das Engagement mit den Menschen von Pastos Grandes und wird gut angenommen.

Definitive Machbarkeitsstudie

WorleyParsons Chile macht Fortschritte mit der Pastos Grandes Definitive Feasibility Study des Unternehmens. Grundlegende Ingenieur- und Planungsarbeiten sowie Teichgestaltung und Massenbilanzberechnungen stehen kurz vor dem Abschluss. Diese bilden die Grundlage für die Abschätzung der Erdbewegungen und die Bestimmung der erforderlichen Ausrüstung und der Dimensionierung der Ausrüstung für das vorgeschlagene 25.000 Tonnen pro Jahr LCE-Betriebsziel. Die Machbarkeitsstudie liegt weiterhin im Zeitplan und wird im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen.

Die Probenahme erfolgte in Übereinstimmung mit den CIM-Richtlinien für die Bewertung der Sole-Ressourcen, mit einer geeigneten CoC und einem QA/QC-Programm, um die Richtigkeit, Genauigkeit und Genauigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten.

Das primäre analytische Labor für die in diesem Programm verwendeten Daten ist das SGS-Labor in Buenos Aires, Argentinien. SGS ist nach ISO 9001:2008 und ISO14001:2004 für seine geochemischen und umwelttechnischen Labors zur Vorbereitung und Analyse zahlreicher Probenarten, einschließlich Solen, zertifiziert.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG, Chief Operating Officer des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft.

Um mehr über Millennial Lithium Corp. zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder senden Sie eine E-Mail an info@millenniallithium.com

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Farhad Abasov"

Präsident und CEO, Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Suite 2000 - 1177 West Hastings Street

Vancouver, BC Kanada V6E 2K3

Tel: 604-662-8184 Fax: 604-602-1606

www.millenniallithium.com

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER FREIGABE.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "Forward-Looking Statements" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung verwendet, kennzeichnen die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "streben", "planen", "prognostizieren", "können", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf zukünftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit der Mineral- oder Ressourcenexplorationstätigkeiten, Reserven oder Ressourcen, regulatorische oder behördliche Anforderungen oder Genehmigungen, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den fortgesetzten Zugang zu Mineralgrundstücken oder Infrastrukturen, Währungsrisiken einschließlich des Wechselkurses von USD$ für Cdn$, Schwankungen des Lithiummarktes, Änderungen der Explorationskosten und staatliche Lizenzgebühren oder Steuern in Argentinien sowie andere Faktoren oder Informationen beziehen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von dem Unternehmen als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus wesentlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsrechtlichen, politischen und sozialen Risiken, Ungewissheiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass sich die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen betreffen, widerzuspiegeln, die nicht den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften entsprechen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45559

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45559&tr=1

