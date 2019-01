Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Aktie des Chipkonzerns zähle im Technologiesektor zu einem auserwählten Kreis von Werten, die Wachstum mit einem vernünftigen Kursniveau verbänden, schrieb Analyst John King in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Infineon verfüge über unternehmensspezifische Hebel und sei so gegen eine gesamtwirtschaftliche Flaute besonders gut geschützt. Die strukturellen Wachstumstreiber blieben die nächsten fünf Jahre unverändert. /tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006231004