In dieser Woche startet mit der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas die größte Leistungsschau der Techszene und Brancheninsider sind sicher: Amazon und Google lassen es mit ihren Smart Devices Alexa und Home richtig krachen. Apple bleibt dem Tech-Festival traditionell fern, hat in diesem Jahr jedoch eine Botschaft für die Besucher und die Konkurrenten. Und was für eine.

Den vollständigen Artikel lesen ...