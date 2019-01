Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Underperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst John King äußerte in einer am Montag vorliegenden Technologie-Branchenstudie seine klare Präferenz für die Aktien des britischen Unternehmens Just Eat, wenn es um Essenslieferdienste geht. In seinen Augen können Anleger mit einem "Pair Trade" bei Delivery Hero auf fallende und bei Just Eat auf steigende Kurse setzen und so gleich doppelt profitieren./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-01-07/14:57

ISIN: DE000A2E4K43