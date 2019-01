Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Rocket Internet auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst John King rät Anlegern in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie bei Technologiewerten zu einem selektiven Vorgehen. Rocket Internet zählt dabei unter anderem wegen eines recht kleinen Abschlags für die Konglomeratsstruktur des Startup-Entwicklers nicht zu seinem Empfehlungskreis./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-01-07/15:00

ISIN: DE000A12UKK6