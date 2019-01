Von Denise Roland

LONDON (Dow Jones)--Beim Pharmakonzern Astrazeneca soll künftig Jose Baselga, ein prominenter, aber umstrittener Krebsmediziner, die Forschung und Entwicklung im Bereich Onkologie leiten. Die Ernennung erfolgte im Rahmen einer umfassenden Neuordnung, die darauf abzielt, Medikamente schneller auf den Markt zu bringen.

Sie erfolgt zudem nur wenige Monate nachdem Baselga (59) von einer Reihe von Spitzenpositionen zurückgetreten ist - darunter als leitender Arzt am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York und als Boardmitglied bei Bristol-Myers Squibb Co. Er schied aus, da er es manchmal in wissenschaftlichen Artikeln versäumt hatte, seine Verbindungen zur Arzneimittelindustrie offenzulegen.

Wissenschaftliche Zeitschriften verlangen von den Autoren, dass sie potenzielle Interessenkonflikte angeben, allerdings gibt es keine einheitlichen Vorgaben in Bezug auf den Umfang der erforderlichen Offenlegung. Baselga, der zu verschiedenen Zeiten als bezahlter Berater für mehrere Arzneimittelhersteller tätig war, hat gesagt, dass die Versäumnisse unbeabsichtigt waren.

Baselga fällt die neue Rolle bei Astrazeneca im Zuge einer organisatorischen Neuordnung zu, die zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur führen soll. Er wird von Anfang bis Ende für die Entwicklung von Krebsmedikamenten verantwortlich sein. Bisher wurden unterschiedliche Stadien getrennt voneinander verwaltet.

Astrazeneca fasst zudem die Forschung und Entwicklung in den übrigen Schwerpunktbereichen - Herz-Kreislauf- sowie Erkrankungen der Atemwege - in einer einzigen Einheit zusammen. Sie wird von Mene Pangalos, bisher Leiterin der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase, geleitet. Beide Forschungs- und Entwicklungseinheiten werden eine eigene Vertriebsorganisation haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2019 08:32 ET (13:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.