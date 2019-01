Wien (www.aktiencheck.de) - In den kommenden Tagen stehen in der Eurozone sowohl "harte" Konjunkturdaten als auch Sentimentumfragen auf dem Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Auf besonderes Interesse stoßen sollten dabei einerseits die Zahlen zur Industrieproduktion im November, werde damit doch das konjunkturelle Bild für das Schlussquartal etwas klarer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...