Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,75 Euro belassen. Sinkende Ölpreise stützten, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Airlines. Die Bewertungen zeichneten allerdings ein düsteres Bild und spiegelten damit wohl die Nachfrage-Perspektiven wider. Unsichere Zeiten böten aber auch Gelegenheiten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-01-07/15:05

ISIN: IE00BYTBXV33