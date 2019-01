Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla hat den Grundstein für seine erste Fabrik außerhalb der USA in Shanghai gelegt. Mit einer Investition von mehr als 50 Milliarden Yuan (6,37 Mrd Euro) soll das Werk die "fortschrittlichste Gigafabrik" seines Unternehmens werden, sagte Tesla-Chef Elon Musk nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua am Montag bei der Zeremonie. Schon bis Ende des Jahres soll mit der Produktion des Model 3 begonnen werden. Es ist das größte ausländische Investitionsvorhaben in der Geschichte der ostchinesischen Hafenstadt. Die Produktion in China ermöglicht es Tesla, seine Autos dort deutlich billiger auf den Markt zu bringen./lw/DP/fba

