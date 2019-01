Patrick Dewayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Amazon. Der Konzern hat erstmals konkrete Zahlen zum Verkauf der mit Alexa ausgestatteten Geräte genannt. Demnach hat Amazon über 100 Millionen Geräte verkauft. Bei den Verkäufen steht Wirecard. Der Konzern ist aber auch bei den Top-Käufen zu finden. Für Bewegung sorgt eine Partnerschaft. Wirecard hat Ctrip, den größten Online-Reiseveranstalter in China, als Partner gewonnen.