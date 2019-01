Die Aktie von Evotec kann am Montagnachmittag leicht zulegen, nachdem bekannt wurde, dass sich das Unternehmen an Exscientias aktueller Finanzierungsrunde (Series B) mit einer Investition von etwa sechs Millionen Dollar beteiligt. Exscientia, ein weltweit führendes Wirkstoffforschungsunternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (Artificial Intelligence, "AI"), hat in seiner B-Finanzierungsrunde insgesamt 26 Millionen Dollar eingesammelt, heißt es in einer Mitteilung von Evotec. Celgene und GT Healthcare Capital Partners nahmen als neue Investoren an dieser Runde teil, wie auch Evotec, der bislang einzige große externe Investor. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse dieser Finanzierungsrunde für die weitere Entwicklung ihrer "Full Stack"-AI Wirkstoffforschungskapazitäten einzusetzen, mit dem Ziel ihre Pipeline zu erweitern und ein umfangreiches Portfolio an Projekten intern sowie auch mit Partnern zu etablieren.

