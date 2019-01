Dabei sollten an jedem der Standorte drei Themenfelder mit den dazugehörigen Beiträgen gleich sein. Diese waren:

Normen - die neuen technischen Anschlussregeln für Zählerplätze nach VDE-AR N 4100

Sicherheit - ein Stromunfall und dessen Haftungsfragen sowie

Innovationen - intelligente Speichersysteme und Lastmanagement.

Darüber hinaus durfte jedes Bildungszentrum sich weitere zwei Beiträge aus den gleichen Themenfeldern frei wählen. Am etz entschloss man sich zu:

Not- und Sicherheitsbeleuchtung nach den aktuellsten Normen und

Prüfen von elektrischen Anlagen ohne Abschaltung aus dem Bereich der Sicherheit.

Anschlussregeln für Zählerplätze

Im Vortrag von Thorald Schatz - Elektrotechnikermeister und Dozent am etz - drehte sich alles um die noch nicht gültige VDE-AR N 4100. Schatz erläuterte zunächst, dass mit Gültigwerden der Regel diverse Normen und Bestimmungen außer Kraft gesetzt oder übernommen werden (Bild 1).

Ein wichtiger Punkt des Vortrages war unter anderem auch die Frage nach der Anpassung von bereits bestehenden Zählerplätzen. Hier besteht oft eine große Unsicherheit unter Fachhandwerkern. Hier stellte der Referent fest, dass eine Anpassung des Platzes gefordert ist bei:

Erhöhung der benötigten bzw. eingespeisten elektrischen Leistung

Änderung von haushaltsüblichen Verbrauchsverhalten zu Anwendungen mit Dauerstrom

Nachrüstung von steuerbaren Lasten

Umwandlung einer Bezugsanlage in eine Bezugsanlage mit Netzeinspeisung (z.?B. Photovoltaik, Blockheizkraftwerk etc.) und einer

Änderung der Raumnutzung (z.?B. von Wohnung auf Büro).

Im Anschluss wurden auch viele weitere Punkte thematisiert, wie die Anschlussbeispiele im Hauptstromversorgungssystem oder die korrekte Montage und Ausführung der Zählerplätze.

Not- und Sicherheitsbeleuchtung

Bei Frank Ziegler - vielen Lesern aus der Rubrik Praxisprobleme bekannt - stand die Planung und Instandsetzung einer Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage nach den neuesten normativen Anforderungen im Vordergrund. Ziegler zeigte dabei den Anwesenden als ersten Punkt auf, was überhaupt unter einer Sicherheitsbeleuchtung zu verstehen ist (Bild 2). In Bezug auf die elektrotechnischen Normen lag dabei das nicht tot zu bekommende Thema »Bestandsschutz« natürlich in der Luft. Der Referent unterstrich dabei, dass es in diesem Bereich keinen Bestandsschutz gibt, sondern es muss nach dem »Stand der Technik« installiert werden.

Beim Abschnitt, wo eine Sicherheitsbeleuchtung angebracht werden muss, sagte Frank Ziegler in puncto Normenänderung: »Die wichtigste Neuerung ist das Anbringen einer Sicherheitsbeleuchtung außerhalb und nahe jedem Notausgang bis zum sicheren Bereich.« Ein praktisches Beispiel zeigte jedoch auch Grenzen auf: das Anbringen von Leuchten auf nichtöffentlichem Grund. So lag der Sammelplatz außerhalb des Firmenbereichs auf einem Kasernengelände. Es war somit nicht möglich, den Weg, der über die öffentliche Verkehrsfläche ging, ausreichend zu beleuchten. Berechtigte Frage des Referenten an die Anwesenden war: ...

