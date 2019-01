Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Nachdem der iPhone-Konzern jüngst die Erwartungen vor allem wegen der Schwäche in China verfehlt habe, gehe es nun um die Frage, ob dies an Apple selbst liege oder an der generellen Marktschwäche, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem im Dezember erscheine die iPhone-Nachfrage besonders deutlich abgerissen zu sein./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 02:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-01-07/15:19

ISIN: US0378331005