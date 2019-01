Anpassung der Leistungsfähigkeit der QuantiFERON-TB Technologie zur Förderung der weltweiten Anstrengungen zur TB-Kontrolle in neuer Partnerschaft mit Ellume

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Pläne zur Entwicklung einer proprietären neuen Version eines auf QuantiFERON basierenden Tuberkulosetests bekannt, der speziell auf die Bedürfnisse von Regionen mit geringen Ressourcen und hoher TB-Krankheitslast zugeschnitten ist.

Die neue Testlösung QuantiFERON-TB Access (QFT Access) ermöglicht die hochempfindliche digitale Erkennung latenter TB-Infektionen und bietet einen umfassenden Workflow, der auf Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. QIAGEN entwickelt QFT Access in einer neuen Partnerschaft mit dem australischen Unternehmen Ellume, das leistungsstarke, digital unterstützte Diagnostika entwickelt. Die ersten klinischen Studien für QFT Access sind für 2019 geplant; die Vermarktung soll 2020 beginnen.

Mit QFT Access soll die TB-Kontrolle in Gebieten mit begrenzter Infrastruktur in Asien, Afrika und Lateinamerika vorangebracht werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine Gruppe von 30 Ländern aus diesen Regionen als hochgradig belastet eingestuft. Dies entspricht schätzungsweise 85 der globalen TB-Fälle. QIAGEN beabsichtigt, mit der WHO sowie mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und Regierungen zusammenzuarbeiten, um deren Bemühungen zur Bekämpfung der Tuberkulose zu unterstützen. Dabei handelt es sich insbesondere um die Erreichung der Ziele der WHO-Strategie "End TB".

"QuantiFERON-TB Gold Plus gewinnt in entwickelten Märkten schnell Akzeptanz als wichtige Möglichkeit, latente TB-Infektionen zu erkennen und zu verhindern, dass diese potenziell tödliche Krankheit bei den Patienten in ihrer aktiven Form ausbricht", so Thierry Bernard, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Molecular Diagnostics von QIAGEN. "Zwar besteht in ressourcenarmen, hochbelasteten Regionen der Welt dringender Bedarf an weiteren Tests auf latente TB. Die fehlende Infrastruktur und der Mangel an geschulten Fachkräften stellt für die Nutzung moderner Tests eine Herausforderung dar. QuantiFERON-TB Access bietet eine neuartige Lösung für diese Herausforderung, indem es die bewährten klinischen Erkenntnisse von QuantiFERON-TB mit den digitalen Technologien von Ellume kombiniert, um auf schnelle, kosteneffiziente Art und Weise Ergebnisse ohne Hinzuziehen eines Labors zu erhalten. Dies ist ein weiteres Zeichen für unsere Unterstützung im weltweiten Kampf gegen die Tuberkulose."

